Гражданин Грузии, похищенный оккупационными силами у села Бершуэти, находится на свободе
По информации Службы государственной безопасности Грузии, гражданин Грузии, незаконно задержанный российскими оккупационными силами близ села Бершуэти, освобожден и находится на территории, контролируемой центральными властями.
Как отмечается, в процессе освобождения незаконно задержанного гражданина активно использовались все имеющиеся в распоряжении центральной власти инструменты, в том числе «горячая линия», управляемая Миссией наблюдателей Европейского союза (EUMM) в Грузии.
«31 октября 2026 года гражданин Грузии, незаконно задержанный российскими оккупационными силами вблизи села Бершуэти Горийского муниципалитета, свободен и находится на территории, контролируемой центральными властями.
В процессе освобождения незаконно задержанного гражданина активно использовались все релевантные инструменты, имеющиеся в распоряжении центральной власти, включая «горячую линию», управляемую Миссией наблюдателей Европейского союза (EUMM) в Грузии.
Служба государственной безопасности продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», — говорится в сообщении.
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