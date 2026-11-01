Гражданин Грузии, похищенный  оккупационными силами у села Бершуэти, находится на свободе

По информации Службы государственной безопасности Грузии, гражданин Грузии, незаконно задержанный российскими оккупационными силами близ села Бершуэти, освобожден и находится на территории, контролируемой центральными властями.

Как отмечается, в процессе освобождения незаконно задержанного гражданина активно использовались все имеющиеся в распоряжении центральной власти инструменты, в том числе «горячая линия», управляемая Миссией наблюдателей Европейского союза (EUMM) в Грузии.

«31 октября 2026 года гражданин Грузии, незаконно задержанный российскими оккупационными силами вблизи села Бершуэти Горийского муниципалитета, свободен и находится на территории, контролируемой центральными властями.