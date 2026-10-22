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Грузия Online
Конфликты

В Эргнети состоялась 135-я встреча в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты

В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялась 135-я встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM), на которой подробно рассмотрели все инциденты, зафиксированные в оккупированном регионе и на территории, прилегающей к оккупационной линии, за период с момента проведения предыдущей встречи. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ).

Сообщается, что представители Службы государственной безопасности вновь строго поставили вопрос о привлечении к ответственности и отправлении правосудия в отношении представителя/представителей российских оккупационных сил, виновных в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури.

«Также одним из вопросов обсуждения на встрече стало незаконное ограничение свободного передвижения и режим, действующий на т. н. пунктах пропуска.

Представители центральных властей в очередной раз осудили незаконную т. н. “бордеризацию” и строго потребовали незамедлительного освобождения всех лиц, находящихся в незаконном заключении.

На встрече была особо подчеркнута тенденция нарушения фундаментальных прав человека в оккупированном Цхинвальском регионе.

Датой проведения следующей встречи IPRM определено 15 декабря», — отмечается в информации СГБ.

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