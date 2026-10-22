В Эргнети состоялась 135-я встреча в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты
В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялась 135-я встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM), на которой подробно рассмотрели все инциденты, зафиксированные в оккупированном регионе и на территории, прилегающей к оккупационной линии, за период с момента проведения предыдущей встречи. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ).
Сообщается, что представители Службы государственной безопасности вновь строго поставили вопрос о привлечении к ответственности и отправлении правосудия в отношении представителя/представителей российских оккупационных сил, виновных в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури.
«Также одним из вопросов обсуждения на встрече стало незаконное ограничение свободного передвижения и режим, действующий на т. н. пунктах пропуска.
Представители центральных властей в очередной раз осудили незаконную т. н. “бордеризацию” и строго потребовали незамедлительного освобождения всех лиц, находящихся в незаконном заключении.
На встрече была особо подчеркнута тенденция нарушения фундаментальных прав человека в оккупированном Цхинвальском регионе.
Датой проведения следующей встречи IPRM определено 15 декабря», — отмечается в информации СГБ.
Ещё в разделе «Конфликты» Все →
- Двое граждан Грузии, похищенные цхинвальским режимом, освобождены
- В Цхинвали назвали политической риторикой слова патриарха Грузии о единстве
- 47 стран ООН выдвинули России жесткое условие
- Украина впервые ударила по РФ собственной баллистической ракетой
- В Еврокомиссии рассказали детали переговоров в Майами о мире в Украине
- Дерусифицированный интернет вдруг творит чудеса — польский военный аналитик