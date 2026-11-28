Цхинвальский оккупационный режим задержал руководителя Ахалгори по делу о растрате бюджета
Генеральная прокуратура оккупированного Цхинвальского региона возбудила уголовные дела против руководителя администрации Ахалгорского [де-факто наименование — Ленингорского] района Муртаза Валиева по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба де-факто генеральной прокуратуры.
По сообщению ведомства, расследование было начато на основании обращения жителей района. Граждане говорили о неудовлетворительном состоянии дорог и проведении мероприятий, необходимых для обеспечения дорожной безопасности.
По информации так называемой прокуратуры, в результате проверки установлено, что в 2024 году руководитель администрации района, несмотря на то, что фактически не собирался выполнять предусмотренные договором работы, заключил договор об обслуживании автомобильных дорог района с государственным унитарным предприятием «Управление жилищно-коммунального хозяйства», действующим при администрации.
Ведомство утверждает, что для сокрытия формального характера договора руководитель администрации привлек лиц, действовавших от имени Управления капитального строительства де-факто республики в качестве специалистов строительного контроля. Они подписали акты выполненных работ, в которые, согласно данным [де-факто] прокуратуры, была сознательно внесена ложная информация о выполнении работ.
По сообщению так называемой прокуратуры, работы по обслуживанию дорог фактически не проводились, в результате чего бюджетные средства были израсходованы неправомерно и бюджету района был нанесен значительный материальный ущерб.
Руководителю администрации района предъявлены обвинения по части второй статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и части первой статьи 292 (служебный подлог) Уголовного кодекса России.
По информации де-факто прокуратуры, в рамках расследования руководитель администрации вину не признал. Он задержан, и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следствие также проверяет, не усматриваются ли с его стороны факты иных правонарушений.
Ахалгорский район до августовской войны 2008 года находился под контролем центральных властей Грузии и входил в состав края Мцхета-Мтианети. В районе, объединявшем один поселок и 116 сел, до войны проживало около 7 600–7 700 человек, большинство из которых были этническими грузинами.
После августовской войны 2008 года район оказался под контролем российских оккупационных сил и де-факто властей Цхинвали. Де-факто власти вернули району наименование советского периода «Ленингор». В послевоенный период значительная часть населения покинула район и перешла на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.
Ахалгори — район, населенный преимущественно этническими грузинами. Положение местного населения особенно усугубляют ограничения на передвижение. В 2019 году де-факто власти закрыли главный пропускной пункт района, в результате чего для населения были ограничены передвижение на территорию, контролируемую Грузией, и получение необходимого медицинского обслуживания. С тех пор де-факто правительство периодически открывает пропускной пункт для передвижения населения в сторону грузинской стороны.
Ещё в разделе «Конфликты» Все →
Путин пригрозил болезненными ответными мерами в ответ на разрушение Крымского моста
«Крымский мост мы восстановим, однако будут приняты гораздо более болезненные ответные меры», — заявил президент России Владимир Путин на…
Украина использовала собственные «летающие модемы» для координации ударов по Крымскому мосту
После атаки на Крымский мост в ночь на 17 ноября советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов написал, что перед…
Заявление МИД Грузии в связи с 68-м раундом Женевских международных переговоров
10–11 ноября 2026 года состоялся 68-й раунд Женевских международных переговоров, на котором делегацию Грузии возглавлял заместитель министра…
Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными — СМИ
В результате первого раунда переговоров в Абу-Даби Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными. Об этом сообщает украинское СМИ со…
Взломавшие Росстат белорусские хакеры заявили, что нашли данные о гибели 390 000 российских солдат в Украине
К концу августа 2026 года на войне в Украине погибли по меньшей мере 393 881 российских военнослужащих. К такому выводу пришла белорусская хакерская…
Российские чиновники занимают ключевые посты в оккупированном Цхинвальском регионе
Российских чиновников продолжают привлекать на руководящие должности в де-факто правительстве оккупированного Цхинвальского региона. Пост…