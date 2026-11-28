По информации так называемой прокуратуры, в результате проверки установлено, что в 2024 году руководитель администрации района, несмотря на то, что фактически не собирался выполнять предусмотренные договором работы, заключил договор об обслуживании автомобильных дорог района с государственным унитарным предприятием «Управление жилищно-коммунального хозяйства», действующим при администрации.

По сообщению ведомства, расследование было начато на основании обращения жителей района. Граждане говорили о неудовлетворительном состоянии дорог и проведении мероприятий, необходимых для обеспечения дорожной безопасности.

Генеральная прокуратура оккупированного Цхинвальского региона возбудила уголовные дела против руководителя администрации Ахалгорского [де-факто наименование — Ленингорского] района Муртаза Валиева по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба де-факто генеральной прокуратуры.

Ведомство утверждает, что для сокрытия формального характера договора руководитель администрации привлек лиц, действовавших от имени Управления капитального строительства де-факто республики в качестве специалистов строительного контроля. Они подписали акты выполненных работ, в которые, согласно данным [де-факто] прокуратуры, была сознательно внесена ложная информация о выполнении работ.

По сообщению так называемой прокуратуры, работы по обслуживанию дорог фактически не проводились, в результате чего бюджетные средства были израсходованы неправомерно и бюджету района был нанесен значительный материальный ущерб.

Руководителю администрации района предъявлены обвинения по части второй статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и части первой статьи 292 (служебный подлог) Уголовного кодекса России.

По информации де-факто прокуратуры, в рамках расследования руководитель администрации вину не признал. Он задержан, и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следствие также проверяет, не усматриваются ли с его стороны факты иных правонарушений.

Ахалгорский район до августовской войны 2008 года находился под контролем центральных властей Грузии и входил в состав края Мцхета-Мтианети. В районе, объединявшем один поселок и 116 сел, до войны проживало около 7 600–7 700 человек, большинство из которых были этническими грузинами.

После августовской войны 2008 года район оказался под контролем российских оккупационных сил и де-факто властей Цхинвали. Де-факто власти вернули району наименование советского периода «Ленингор». В послевоенный период значительная часть населения покинула район и перешла на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.

Ахалгори — район, населенный преимущественно этническими грузинами. Положение местного населения особенно усугубляют ограничения на передвижение. В 2019 году де-факто власти закрыли главный пропускной пункт района, в результате чего для населения были ограничены передвижение на территорию, контролируемую Грузией, и получение необходимого медицинского обслуживания. С тех пор де-факто правительство периодически открывает пропускной пункт для передвижения населения в сторону грузинской стороны.