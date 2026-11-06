Российские чиновники занимают ключевые посты в оккупированном Цхинвальском регионе

В 2015-2017 годах он возглавлял Контрольно-счетную палату Севастополя, после аннексии Крыма включенного Россией в свой состав, а затем занимал пост вице-губернатора города. В 2021 году Гладский перешел на работу в Белгородскую область, где сначала был советником губернатора Вячеслава Гладкова, а позднее стал его первым заместителем и курировал экономические вопросы. Он покинул эту должность в декабре 2024 года.

Гладского назначил заместителем председателя правительства де-факто президент региона Марат Камболов. 57-летний чиновник в разные годы работал в российских государственных структурах и банковском секторе.

Российских чиновников продолжают привлекать на руководящие должности в де-факто правительстве оккупированного Цхинвальского региона. Пост вице-премьера получил бывший первый заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский.

Гладский — не единственный выходец из российских государственных структур, приглашенный Камболовым в новое правительство.

19 октября первым вице-премьером стала Екатерина Толстикова, ранее занимавшая должности заместителя министра образования и науки и заместителя министра просвещения России. Она также работала в правительстве Дагестана и Курчатовском институте — это крупнейший научный центр, обслуживающий российскую оборонку и напрямую подчиненный правительству РФ. С Камболовым ее связывает совместная работа в этом научном центре.

22 октября де-факто парламент единогласно поддержал кандидатуру Сослана Маргиева на пост главы правительства. Маргиев родился в Цхинвали, однако более 20 лет работал в российской судебной системе. В 2022-2026 годах он возглавлял Лобненский городской суд Московской области, а ранее занимал должность заместителя руководителя антикоррупционного подразделения Судебного департамента при Верховном суде России.

Еще один заместитель главы правительства — Ацамаз Кабисов — ранее работал в структурах де-факто властей региона.

Сам Марат Камболов также большую часть своей карьеры провел в России. Он занимал руководящие должности в федеральных органах власти, был заместителем министра образования и науки РФ, а затем возглавлял Курчатовский институт.

В мае 2026 года Камболов стал советником де-факто президента Алана Гаглоева, а в июне возглавил правительство. После отставки Гаглоева, последовавшей за его встречей с Владимиром Путиным, Камболов стал исполняющим обязанности главы региона. На досрочных выборах 18 сентября он, по данным де-факто избирательной администрации, получил 84,95% голосов.

Назначения происходят на фоне дальнейшего сближения Цхинвали с Москвой. 9 мая 2026 года стороны подписали договор об углублении союзнического взаимодействия, который, в частности, предусматривает возможность для граждан России и де-факто Южной Осетии занимать государственные и муниципальные должности на территории друг друга.

Досрочные выборы в оккупированном регионе не признали центральные власти Грузии и ее международные партнеры.