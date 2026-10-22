Двое граждан Грузии, похищенные цхинвальским режимом, освобождены

Двое граждан Грузии, похищенные 16 сентября 2024 года вблизи села Меджврисхеви Горийского муниципалитета, освобождены и находятся на территории, подконтрольной центральным властям. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ).

По данным СГБ, для освобождения граждан Грузии из незаконного заключения были использованы все соответствующие инструменты, имеющиеся в распоряжении центральных властей, включая механизм «горячей линии», управляемый Миссией наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM).

Вопрос о безусловном освобождении граждан Грузии из незаконного заключения регулярно рассматривался в форматах Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) и Женевских международных дискуссий.

Центральные власти Грузии при участии международных партнеров продолжают активную работу по освобождению всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях.