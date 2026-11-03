Латвия требует созыва внеочередного заседания Совбеза ООН из-за ударов РФ по Украине

По заявлению министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, Рига потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН после нанесённых Россией ударов по мирному населению Украины, в том числе по гуманитарному центру.

«Латвия потребовала созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ужасающими атаками России против мирного населения Украины, в том числе нападением на центр распределения гуманитарной помощи в Комышувахе, в результате которого погибли по меньшей мере 26 невинных людей», — пишет в социальной сети Браже.

Напомним, вчера Россия совершила атаку на населённый пункт Комышуваха Запорожской области, в результате которой погибли 26 человек.