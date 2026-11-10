Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными — СМИ

В результате первого раунда переговоров в Абу-Даби Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными. Об этом сообщает украинское СМИ со ссылкой на источники в украинской делегации.

По словам источников, по итогам первого раунда трехсторонних переговоров Украина — США — Россия стороны договорились о «масштабном обмене пленными в ближайшее время».

«По итогам первого дня трехсторонних переговоров есть важный результат работы нашей делегации — удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время», — заявил источник.