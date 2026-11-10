Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными — СМИ
В результате первого раунда переговоров в Абу-Даби Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными. Об этом сообщает украинское СМИ со ссылкой на источники в украинской делегации.
По словам источников, по итогам первого раунда трехсторонних переговоров Украина — США — Россия стороны договорились о «масштабном обмене пленными в ближайшее время».
«По итогам первого дня трехсторонних переговоров есть важный результат работы нашей делегации — удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время», — заявил источник.
Ещё в разделе «Конфликты» Все →
Взломавшие Росстат белорусские хакеры заявили, что нашли данные о гибели 390 000 российских солдат в Украине
К концу августа 2026 года на войне в Украине погибли по меньшей мере 393 881 российских военнослужащих. К такому выводу пришла белорусская хакерская…
Российские чиновники занимают ключевые посты в оккупированном Цхинвальском регионе
Российских чиновников продолжают привлекать на руководящие должности в де-факто правительстве оккупированного Цхинвальского региона. Пост…
Помощь жителям сел вблизи разделительной линии и финансирование студентов будут продолжены
Состоялось 30-е заседание временной правительственной комиссии по вопросам поддержки пострадавшего от конфликта населения, проживающего в селах…
Латвия требует созыва внеочередного заседания Совбеза ООН из-за ударов РФ по Украине
По заявлению министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, Рига потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН после нанесённых…
Гражданин Грузии, похищенный оккупационными силами у села Бершуэти, находится на свободе
По информации Службы государственной безопасности Грузии, гражданин Грузии, незаконно задержанный российскими оккупационными силами близ села…
Двое граждан Грузии, похищенные цхинвальским режимом, освобождены
Двое граждан Грузии, похищенные 16 сентября 2024 года вблизи села Меджврисхеви Горийского муниципалитета, освобождены и находятся на территории,…