

Арешидзе опасается, что Грузия может быть вовлечена в армяно-азербайджанское противостояние

27.09.2020 20:45





Если армяно-азербайджанский конфликт не будет исчерпан за несколько дней, а перерастет в широкомасштабную войну, это означает, что в нее будет вовлечен весь регион, в том числе и Грузия, - заявил эксперт Мамука Арешидзе.



По его словам, активизация конфликта происходит по инициативе крупных игроков.



«Сегодняшнюю обстановку я бы оценил как очень тяжелую. Вообще возобновление конфликтов подчас бывает искусственным, когда активизируется процесс, то это зависит от воли крупных игроков в регионе. Исходя из этого, думаю, что нынешняя активизация карабахского конфликта и переход в боевую фазу, происходит по инициативе крупных игроков. Тут видна рука Турции и России, а может и других, я не возьмусь утверждать. Так или иначе, если этот конфликт не будет исчерпан за несколько дней, а перерастет в широкомасштабную войну, это означает, что в нее будет вовлечен весь регион, в том числе и Грузия. С гуманитарной и экономической точки зрения региону угрожает катастрофа. Случится ли это так, сказать не могу, однако логика сегодняшнего положения дает мне право сказать это», - заявил Арешидзе.



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