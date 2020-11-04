

МВД Грузии заявило об участии в задержании 20 участников международной преступной сети кибермошенников

04.11.2020 15:53





«В результате беспрецедентной международной полицейской операции 2BaGoldMule, в которой участвовали правоохранительные органы из 16 стран, были арестованы 20 участников преступной сети QQAAZZ, пытавшихся «отмыть» десятки миллионов евро по заказу ведущих киберпреступников мира», — информацию об этом распространяет МВД.



«Операции предшествовало комплексное расследование полиции Португалии, США и Испании, а также правоохранительных органов Великобритании, Грузии, Латвии, Болгарии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии и Бельгии, Европола.



Активное участие в расследовании приняли Центр международного сотрудничества правоохранительных органов МВД, Главное управление криминальной полиции и Главное управление по борьбе с киберпреступностью.



Следствием установлено, что сеть QQAAZZ, в которую входили участники из Латвии, Грузии, Болгарии, Румынии и Бельгии, открыла сотни корпоративных и личных банковских счетов по всему миру, куда переводились деньги, похищенные со счетов жертв киберпреступников.



Затем эти средства переводились на счета, контролируемые QQAAZZ, и часто средства конвертировались в криптовалюту.



В результате международного полицейского сотрудничества, которое координировалось Европолом, стало возможным задержать преступников.



Международное полицейское сотрудничество является одним из приоритетов для Министерства внутренних дел, ведомство продолжает активный поиск различных видов оперативной помощи в рамках двустороннего сотрудничества с Европолом, Интерполом и различными странами», — говорится в заявлении.



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