Делегация Бундесвера Германии находится с трехдневным визитом в Грузии

Делегация 3-го медицинского полка Бундесвера Германии во главе с полковником Хендриком Плоссом посетила подразделения Сил обороны Грузии с трёхдневным рабочим визитом.

Об этом сообщает посольство Германии в Грузии.

По информации посольства, визит состоялся в рамках совместной ежегодной программы на основании соглашения о сотрудничестве в военной сфере между министерствами обороны Грузии и Германии.

«Основной целью визита было ознакомление с военно-медицинскими возможностями Сил обороны Грузии — Role 2 Forward (Role 2F). Медицинский пункт Role 2F в полевых условиях обеспечивает оказание экстренной медицинской помощи раненым и пострадавшим, в том числе проведение хирургических вмешательств и стабилизацию состояния пациентов до их последующей медицинской эвакуации.

Члены делегации ознакомились с соответствующими медицинскими и хирургическими процедурами и присутствовали на демонстрации практических возможностей. В рамках визита стороны обменялись опытом и передовыми практиками, накопленными в их военно-медицинских подразделениях.

Следует отметить, что Германия возглавляет действующую в рамках Существенного пакета НАТО — Грузия (SNGP) «Инициативу по развитию военно-медицинских возможностей». Инициатива направлена на дальнейшее развитие военно-медицинских возможностей Сил обороны Грузии и обеспечение совместимости соответствующих медицинских пунктов со стандартами НАТО», — говорится в сообщении.