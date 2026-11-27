Wizz Air предупреждает пассажиров о мошеннических сообщениях перед праздничным сезоном
Как говорится в заявлении авиакомпании, Wizz Air связывается с пользователями только по официальным каналам и никогда не запрашивает по электронной почте данные карты или банковского счета.
«В праздничный период миллионы пассажиров готовятся к путешествиям, и Wizz Air призывает пользователей быть осторожными при открытии сообщений, которые якобы отправляются от имени авиакомпании. Для кражи персональных и платежных данных мошенники регулярно распространяют поддельные электронные письма, SMS-сообщения и посты в социальных сетях, в которых используют название, логотип и дизайн Wizz Air.
ибербезопасность является главным приоритетом авиакомпании, поэтому она активно борется как с мошенниками, так и с незаконным использованием своего имени.
В таких сообщениях пользователям часто обещают бесплатные билеты, ваучеры или возврат средств либо уведомляют о срочных изменениях в бронировании. Указанная в сообщении ссылка ведет адресата на поддельный веб-сайт, где его просят ввести данные карты, пароли или другую личную информацию», — говорится в заявлении.
Как Wizz Air связывается с пользователями?
Для того чтобы пассажиры могли легко отличить настоящее сообщение от поддельного, Wizz Air призывает их учитывать следующее:
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Электронные письма авиакомпания отправляет только со своих официальных адресов. Любое сообщение, пришедшее с другого адреса и отправленное от имени Wizz Air, должно считаться подозрительным.
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Push-уведомления авиакомпания отправляет через официальное приложение WIZZ. Обновления рейсов и туристическую информацию пользователи приложения получают непосредственно на смартфон.
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По электронной почте авиакомпания никогда не запрашивает данные банковской карты или счета. Wizz Air никогда не просит пользователей делиться номером карты, кодом безопасности, PIN-кодом или информацией о банковском счете по электронной почте или в ответ на сообщение.
Советы по распознаванию мошеннического сообщения:
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Внимательно проверяйте адрес электронной почты отправителя, а не только его имя;
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Осторожно относитесь к подозрительным предложениям, например к билетам, предлагаемым бесплатно или с очень большой скидкой;
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Не переходите по ссылкам и не открывайте прикрепленные файлы в неожиданных сообщениях, которые требуют срочных действий;
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Никогда не отправляйте в ответ на электронное письмо данные банковской карты и счета или пароли;
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В случае сомнений зайдите в приложение WIZZ или на сайт wizzair.com и перепроверьте бронирование непосредственно там.
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