Как говорится в заявлении авиакомпании, Wizz Air связывается с пользователями только по официальным каналам и никогда не запрашивает по электронной почте данные карты или банковского счета.

«В праздничный период миллионы пассажиров готовятся к путешествиям, и Wizz Air призывает пользователей быть осторожными при открытии сообщений, которые якобы отправляются от имени авиакомпании. Для кражи персональных и платежных данных мошенники регулярно распространяют поддельные электронные письма, SMS-сообщения и посты в социальных сетях, в которых используют название, логотип и дизайн Wizz Air.

ибербезопасность является главным приоритетом авиакомпании, поэтому она активно борется как с мошенниками, так и с незаконным использованием своего имени.