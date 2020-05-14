

Гахария: Первой страной, с которой у нас будет безопасный, зеленый коридор, видимо, будет Израиль

14.05.2020 12:52





Грузия должна стать одной из первых стран, которая сможет открыть туризм, заставить туризм работать и принимать гостей в стране, — об это заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства.



По его словам, по этому вопросу ведутся успешные переговоры с рядом стран.



«Сегодня мы можем сказать, что у нас есть успешные переговоры с несколькими странами, которые вскоре закончатся приемлемым для нас результатом. Первой такой страной будет Израиль, с которым у нас будет безопасный, зеленый коридор, который обеспечит Грузии возможность принять гостей и туристов из этой страны в ближайшее время, и, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы принять их так, как подобает нашей стране и давайте позаботимся об их здоровье», — заявил премьер.



В то же время, по его словам, ведутся активные переговоры с Чехией, Польшей, странами Балтии, Австрией и соседями Грузии.



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