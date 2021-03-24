

Россия продолжает бомбить мирное население Сирии

24.03.2021 10:28









В тот же день «ДжазираНюс» на своей странице в Твитере



По информации турецкого агентства «Анадолу» в результате удара российской авиации 21 марта по окраине города Сармада провинции Идлиб на северо-западе Сирии погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.



«Боевые самолеты, которые принадлежали России, также атаковали район Сармада в Идлибе, переход Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе и район близ трассы M4» - говорится



По той же информации, в тот же день в Идлибской зоне деэскалации в районе Эль-Этерип провинции Алеппо «была обстреляна больница, в результате чего погибли 7 мирных жителей, в том числе ребенок». 21 марта российские СМИ распространили информацию, что ВВС России, дислоцированные в Сирии, нанесли авиаудар севернее провинции Идлиб по колонне бронетехники террористов и уничтожили большую ее часть.В тот же день «ДжазираНюс» на своей странице в Твитере опубликовала фото и видео материалы , где запечатлены итоги этого авиаудара. По фото и видео материалам очевидно, что авиаудар был нанесен по грузовым автомашинам, стоявшим на специально отведенным им автостоянке. По официальным данным эти грузовики используются сугубо в гуманитарных целях для доставки мирным жителям продовольствия и предметов первой необходимости, поступающих из Турции по гуманитарному коридору.По информации турецкого агентства «Анадолу» в результате удара российской авиации 21 марта по окраине города Сармада провинции Идлиб на северо-западе Сирии погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.«Боевые самолеты, которые принадлежали России, также атаковали район Сармада в Идлибе, переход Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе и район близ трассы M4» - говорится в сообщении ИА «Анадолу» По той же информации, в тот же день в Идлибской зоне деэскалации в районе Эль-Этерип провинции Алеппо «была обстреляна больница, в результате чего погибли 7 мирных жителей, в том числе ребенок».



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