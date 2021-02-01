

СГБ: В Грузии нет наемников из России

01.02.2021 17:13





Служба Государственной безопасности Грузии публикует официальное опровержение распространенной одним из грузинских СМИ информации, согласно которой, в Грузии якобы присутствуют российские наемники. В СГБ называют такую интерпретацию «безответственной и представляющей угрозу для госбезопасности страны».



«Мы хотели бы ответить на безответственную интерпретацию, распространенную конкретным СМИ, относительно возможного присутствия наемных российских боевиков в Грузии и возможных рисков, которые они представляют для государственной безопасности нашей страны. Мы со всей ответственностью заявляем, что Служба государственной безопасности Грузии имеет полную информацию о подобных действиях и угрозах и принимает соответствующие превентивные меры. В конечном итоге это обеспечивает поддержание мирной и безопасной обстановки в стране. Распространение такой информации в утвердительной форме, с одной стороны, служит для того, чтобы посеять страх и панику в одной части общества, а, с другой стороны, дискредитировать правоохранительные органы страны, что напрямую отвечает интересам враждебно настроенных сил. Служба государственной безопасности Грузии подтверждает свою готовность максимально активно сотрудничать со СМИ в освещении вопросов, связанных с вопросами государственной безопасности», — сказано в заявлении.



Сюжет о частной охранной компании Moran Security Group, зарегистрировавшейся в Грузии, вышел в эфире оппозиционной телекомпании «Мтавари». По данным телеканала, генеральным директором компании является Алексей Бадиков, а ее состав укомплектован бывшими военнослужащими подразделений специального назначения министерства обороны и войск МВД. Руководителем филиала Moran Security Groupв Грузии зарегистрирован некто Леван Чарквиани.



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