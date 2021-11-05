

Залкалиани: Грузия не получала официальных запросов об экстрадиции Саакашвили в Украину

05.11.2021 22:11





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Грузия не получала по официальным каналам сообщения об экстрадиции Михеила Саакашвили в Украину.



Как заявил министр, коммуникации с украинской стороной по этому вопросу не было. Вместе с тем, Залкалиани называет экстрадицию Саакашвили нонсенсом, поскольку, по его словам, экс-президент совершил преступление в Грузии.



"Я, министр иностранных дел страны, со всей ответственностью заявляю, что коммуникации подобного типа между нами не было. Наш посол встретился с омбудсменом Украины и объяснил ему, что Саакашвили созданы все условия в пенитенциарной системе, чтобы получить соответствующее лечение международных стандартов. В последний раз я встречался со своим украинским коллегой в Глазго. Между президентом и премьер-министром также был разговор, и не никаких дискуссий на темы подобного рода не было», - заявил Залкалиани.



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