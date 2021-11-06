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Участники митинга в поддержку Саакашвили устанавливают палатки у руставской тюрьмы
06.11.2021 20:54
Сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили устанавливают палатки у руставской тюрьмы, где содержится политик.
Палаточный городок начали оборудовать у центрального входа в пенитенциарное учреждение во время масштабной акции в поддержку Саакашвили. Демонстранты планируют там оставаться всю ночь и в последующие дни – до тех пор, пока Саакашвили не госпитализируют.
Требование о переводе в частную клинику третьего президента Грузии, который голодает 37-й день – одно из главных на сегодняшней акции. Собравшиеся также призывают провести внеочередные парламентские выборы.
В эти минуты митинг продолжается. На акции собрались несколько тысяч человек.
Михеил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.
Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку.
Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
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