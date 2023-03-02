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На митинге против законопроекта об «агентах» задержали несколько человек, в том числе журналистов
02.03.2023 23:48
2 марта сотрудники МВД Грузии задержали 4 человек по административной статье на митинге перед зданием Парламента, где собравшиеся протестуют против поддержанных большинством законопроектов российского образца об «агентах иностранного влияния». В числе задержанных также есть директор издания «Публика» Зура Вардиашвили и журналист издания «Табула» Бека Джикурашвили.
Как сообщает издание «Нетгазети», МВД обвиняет их в мелком хулиганство (ст. 166) и неповиновении законным требованиям правоохранителей (ст. 173). По той же информации, начальник Тбилисской патрульной полиции Важа Сирадзе заявил журналистам, что акция переросла в блокирование заднего входа Парламента, что и стало поводом для задержаний.
Перед этим министерство выступило с заявлением, в котором призвало протестующих «не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний и выражения мнений». «Предупреждаем организаторов и участников акции не допускать призывов к насилию и следить за тем, чтобы митинг не перерос в насилие», — говорилось в заявлении ведомства.
По данным СМИ, недавно сотрудники Специальной службы государственной охраны «с применением силы вынудили покинуть» здание Парламента аккредитованных журналистов изданий «Нетгазети», «on.ge» и «Формула».
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