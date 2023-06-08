

Брегадзе: Грузия никому не помогает обходить санкции, это невозможно и ни один факт не подтвержден

08.06.2023 21:32





По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, Россия приняла одностороннее решение о возобновлении полетов. По его словам, грузинская сторона не видит в этом никакого вреда, поскольку, восстановив авиасообщение, граждане Грузии сэкономят финансовые средства и время.



«Решение о возобновлении полетов было принято Российской Федерацией, и если есть какие-то мотивы, вы можете у них спросить. Когда гражданину Грузии станет проще приехать в Грузию, он сэкономит финансовые средства и время. Мы не видим в этом ничего плохого. Другого контекста с нашей стороны нет», — заявил Рати Брегадзе.



Кроме того, Рати Брегадзе отметил, что Грузия придерживается международных санкций и никому не помогает обходить санкции.



«Грузия никому не помогает обходить санкций. Ни один из фактов не подтвердился. Исключено, чтобы Грузия помогала, наоборот, много раз было показано, что Грузия не помогает кому-то обойти санкции, а помогает их обеспечить. Это должно быть в интересах каждого. После Августовской войны 2008 года бывший президент Грузии встретился с гражданами России и в одностороннем порядке восстановил безвизовый режим», — отметил Рати Брегадзе.



В Госдепе США Грузию назвали в числе стран, через которые электроника может поступать в Россию. В этом списке также Турция, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.



«Экспорт основных микросхем и электроники, которые необходимы России для ее военной машины, вернулся к довоенным показателям, поскольку Россия стала лучше уклоняться от санкций.



К началу текущего года импорт определенных ключевых категории электроники в России достиг, примерно довоенного уровня, речь идет о чипах, процессорах и интегральных схемах, которые необходимы для создания современного оружия», — сказал координатор Госдепартамента США по санкциям Джим О’Брайен в интервью Politico.







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