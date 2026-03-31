На Эргнетской встрече обсудили требование Тамары Меаракишвили

31.03.2026 18:35





В находящемся у периметра оккупированной территории селе Эргнети Горийского муниципалитета проходит 131-е заседание в рамках Механизма превенции инцидентов и реагированию на них (МПРИ).



Как отметил перед заседанием заместитель директора информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности, главной темой обсуждения будет вопрос освобождение лиц, находящихся в незаконном заключении.



По словам Ираклия Антадзе, на сегодняшний день в незаконном заключении находятся 11 человек.



«На сегодняшней встрече мы обсудим все значительные инциденты, зафиксированные с предыдущей встречи по сей день, подразумеваю незаконные задержания, факты незаконной т.н. бордеризации, а также, при поддержке наших международных партнеров, будет поднят вопрос г-жи Тамар Меаракишвили, которая сначала была незаконно задержана, а затем незаконно выдворена из оккупированного Цхинвальского региона.



В период между встречами был зафиксирован один случай незаконного задержания. На сегодняшний день в незаконном заключении находятся 11 лиц, также зафиксировано 7 случаев незаконной т.н. бордеризации.



Кроме того, вопрос свободного передвижения является постоянным пунктом нашей повестки дня, этот вопрос регулярно обсуждается, и, естественно, будет озвучен в связи с предстоящим праздником Пасхи, чтобы население могло беспрепятственно посещать кладбища и безопасно возвращаться по домам», - сказал Ираклий Антадзе.





