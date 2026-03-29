Полицейские файлы: криминальные авторитеты контролировали строительный бизнес в Батуми

29.03.2026 21:50





Согласно материалам, полученным программой «Субботний эфир», с 2025 года Гека Геладзе записывал разговоры так называемых «воров в законе» и их представителей.



Из скрытых записей следует, что криминальный мир не только устраивал «разборки», но и контролировал строительный бизнес.



Выясняется, что за новыми жилыми домами в Батуми, доли в которых оформлены на других лиц, стояли представители криминального мира.



Согласно файлам криминальной полиции, 60-летний грузинский «вор в законе» Аслан «Батумский» (Аслан Кобуладзе) контролировал бизнес по строительству новых жилых домов в приморском городе, а также занимался вымогательством. Управление процессами он осуществлял из Турции.



Материалы, полученные «Субботним эфиром», позволяют предположить, что Аслан Кобуладзе («Аслан Батумский») и его криминальная группировка на протяжении многих лет оставались фактически неприкосновенными в Аджарии.



Застройщики неформально оформляли их в строительных компаниях, а бизнес отправлял «ворам» долю прибыли.



В результате анализа полицейских файлов установлено, что одной из компаний, где окружение «вора в законе» владело неформальными долями, является «Смарт Девелопмент». Эта компания строит новые дорогостоящие жилые комплексы на побережье Чёрного моря.



Оба основателя строительной компании в настоящее время обвиняются в связях с криминальным миром и содействии ему.



Согласно документам и данным публичного реестра, 51% компании принадлежит бизнесмену Гоче Кобуладзе, 49% — Николаю Яковенко. Яковенко является гражданином России и, по одной из версий, помимо Аслана Кобуладзе, имеет тесные связи с криминальными авторитетами, действующими в России. Он представлял их интересы в строительном бизнесе Грузии и на протяжении многих лет проживает в Аджарии вместе с супругой.



Криминальные авторитеты управляли бизнесом по следующей схеме: с каждой проданной квартиры определённый процент отправлялся им в Турцию. Также они контролировали расходы на строительство. Этот так называемый «финансовый аудит» в Аджарии был поручен брату Аслана Кобуладзе — Дурсуну («Дука»).



В результате такой схемы криминальные структуры получили из строительного бизнеса в Турции в общей сложности более одного миллиона лари.



С высокой вероятностью незаконные доходы продолжали бы поступать и дальше, если бы не внутренний конфликт. Из аудиозаписей следует, что представитель российских криминальных кругов Николай Яковенко начал обвинять Аслана Батумского и братьев — основателей компании «Смарт Девелопмент» — в растрате средств.





