Папуашвили в Стамбуле предложил ввести глобальный закон против «иноагентов»

17.04.2026 10:33





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил участникам проходящей в Стамбуле Генассамблеи Межпарламентского союза (IPU) официально признать внешнее вмешательство главной современной угрозой демократии и суверенитету.



«Мы должны выйти за рамки деклараций и создать общую, юридически обязательную международную рамку, которая будет ясной по принципам, справедливой в применении и последовательной в исполнении. Суверенитет не может быть избирательным, а безопасность – односторонней. Если нам это удастся, мы не только защитим наши государства, но и укрепим мир, восстановим доверие и обеспечим более стабильный и справедливый международный порядок для будущих поколений», – сказал Папуашвили.



Он подчеркнул, что защита суверенитета сегодня происходит не только на границах, но и «внутри институтов и обществ» – в условиях «информационных войн и невидимого влияния».



Тем самым Папуашвили попытался оправдать принятый в Грузии закон об «иноагентах», поставив его в один ряд со схожими по названиям механизмами в США, ЕС, Франции и Великобритании. По его словам, все эти меры отражают один и тот же принцип: «демократия должна формироваться народом, а не внешними силами».



При этом он пожаловался на «двойные стандарты» со стороны международных партнеров, заявив, что одинаковые по сути меры в разных странах оцениваются по-разному – как защита или как ограничение.



Значительная часть выступления была посвящена идее приоритета национального интереса над «абстрактными доктринами» и «навязанными идеологиями». По мнению Папуашвили, именно национальный интерес остается «единственным подлинным компасом» внешней политики, а любые системы, оторванные от «воли народа», в итоге обречены на провал.



Закон об «иноагентах» стал ключевой точкой в отношениях между правительством «Грузинской мечты» и Западом. В ЕС и США последовательно критиковали инициативу, указывая, что она ограничивает свободу объединений и выражения мнений, создает риски давления на независимые медиа и НПО. При этом западные партнеры подчеркивали: ссылки Тбилиси на зарубежные аналоги некорректны, поскольку действующие в Европе и США механизмы не используются для стигматизации и сдерживания гражданского общества.





