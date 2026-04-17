Москва вновь угрожает Грузии

17.04.2026 10:43





Москва резко повысила ставки в отношениях с Тбилиси: в МИД РФ заявили, что евроинтеграция Грузии может обернуться для страны санкциями, визовыми ограничениями и экономическими потерями.



Заявление на брифинге сделала Мария Захарова.



По ее словам, вступление в ЕС для любой страны означает «насильственное присоединение» к антироссийским санкциям, которые Москва считает незаконными.



«Что это будет означать для Грузии в конкретном плане? Например, прекращение авиасообщения с Россией, введение жесткого визового режима», – сказала Захарова.



«России пришлось бы включить – я не говорю, что мы это хотим сделать, – но, с учетом новых еэсовских требований, пришлось бы включить Грузию в перечень стран с недружественными режимами и распространить на нее наши ответные экономические меры со всеми вытекающими последствиями для грузинских производителей минеральной воды, фруктов, вина, всего того, что привозится в нашу страну», – сказала она.



В целом, по оценке Захаровой, Евросоюз несет Грузии лишь невзгоды: «вводит совершенно необоснованные санкции, провоцирует на новые антироссийские военные авантюры, почти открыто поддерживает попытки организации государственного переворота, навязывает грузинскому народу чуждые ему антиценности» и «буквально заставляет отказаться от собственной культуры и идентичности».



«Нам, со своей стороны, не вполне понятно, как Тбилиси может стремиться в это объединение… По сути, то, что делает Брюссель с Грузией, – это подталкивает ее в ту сторону, где, как все уже знают, находится обрыв», – заявила Захарова.



Ранее Россия неоднократно уже прибегала к методам, озвученным Захаровой: вводила визовый режим, закрывала авиасообщение с Грузией и блокировала поставки агропродукции. Например, визовый режим в России для граждан Грузии был введен в 2000 году и действовал 23 года. А с 2019 года было закрыто авиасообщение. Путин отменил визы и открыл авиасообщение с Грузией в 2023 году, когда появились первые намеки на радикальное охлаждение отношений Тбилиси с ЕС.



Источник: Новости - Грузия

