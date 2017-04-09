Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Выборы» и «референдум» в Цхинвали грубо нарушают коренные принципы международного права - президент


09.04.2017   13:46
Выборы «президента» т.н. т.н. Южной Осетии и т.н. референдум направлены против суверенитета и территориальной целостности Грузии и грубо нарушают коренные принципы международного права, - так оценивает президент Грузии Георгий Маргвелашвили протекающие в оккупированной т.н. Южной Осетии т.н. выборы и «референдум».

Как отмечается в заявлении президента, сегодня на оккупированной территории Грузии проводятся выборы лидера цхинвальского марионеточного режима и т.н. референдум по вопросу переименования коренной территории Грузии

«Это действие направлено против суверенитета и территориальной целостности Грузии и грубо нарушает коренные принципы международного права. На территории, откуда в результате этнической чистки была изгнана наибольшая часть населения и где реальный контроль осуществляет оккупационная сила другого государства, невозможно говорить о свободном выборе населения или какой-либо форме свободного волеизъявления.

Т.н. референдум – ничто иное, как трансформация режима ползучей оккупации в явную аннексию по тому же сценарию, который Российская Федерация в 2014 году осуществила в отношении Крыма. Подобные действия представляют собой грубое давление на Грузию и направлены на дальнейшую эскалацию ситуации в регионе Черного моря и Южного Кавказа.

Я обращаюсь к международному сообществу, зафиксировать твердую позицию в отношении очередной попытки посягательства на суверенные границы и территориальную целостность соседнего государства и российской политики сферы привилегированных интересов.

Утверждение в практике международных отношений «крымского прецедента» создаст угрозу не только национальной безопасности Грузии, но и дееспособности тех универсальных и основоположных принципов, на которых основывается современный мировой порядок», - говорится в заявлении президента Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна