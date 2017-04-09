«Выборы» и «референдум» в Цхинвали грубо нарушают коренные принципы международного права - президент

09.04.2017 13:46 Выборы «президента» т.н. т.н. Южной Осетии и т.н. референдум направлены против суверенитета и территориальной целостности Грузии и грубо нарушают коренные принципы международного права, - так оценивает президент Грузии Георгий Маргвелашвили протекающие в оккупированной т.н. Южной Осетии т.н. выборы и «референдум».



Как отмечается в заявлении президента, сегодня на оккупированной территории Грузии проводятся выборы лидера цхинвальского марионеточного режима и т.н. референдум по вопросу переименования коренной территории Грузии



«Это действие направлено против суверенитета и территориальной целостности Грузии и грубо нарушает коренные принципы международного права. На территории, откуда в результате этнической чистки была изгнана наибольшая часть населения и где реальный контроль осуществляет оккупационная сила другого государства, невозможно говорить о свободном выборе населения или какой-либо форме свободного волеизъявления.



Т.н. референдум – ничто иное, как трансформация режима ползучей оккупации в явную аннексию по тому же сценарию, который Российская Федерация в 2014 году осуществила в отношении Крыма. Подобные действия представляют собой грубое давление на Грузию и направлены на дальнейшую эскалацию ситуации в регионе Черного моря и Южного Кавказа.



Я обращаюсь к международному сообществу, зафиксировать твердую позицию в отношении очередной попытки посягательства на суверенные границы и территориальную целостность соседнего государства и российской политики сферы привилегированных интересов.



Утверждение в практике международных отношений «крымского прецедента» создаст угрозу не только национальной безопасности Грузии, но и дееспособности тех универсальных и основоположных принципов, на которых основывается современный мировой порядок», - говорится в заявлении президента Грузии.















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