Сесиашвили: Грузия делает все, чтобы Гия Церцвадзе не был передан России

23.01.2017 23:51 Грузинское государство делает все, чтобы Гия Церцвадзе не был передан России, - об этом журналистам сообщил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.



«Все согласны с тем, что гражданин Грузии должен быть защищен, и все мы болеем за этого человека, чтобы не произошло его экстрадиции. Разница между нами и оппозицией в том, что оппозиция этой темой спекулирует и устраивает истерики, тогда как у нас должны быть общие интересы. Интерес нашей власти – спасти этого человека от экстрадиции в Россию. А интерес оппозиции – чрезмерно шуметь, чтобы выставить так, будто сами они хотят, чтобы Церцвадзе не был передан России, а «Грузинская мечта» хочет обратного. Это неправильное, неэтичное отношение к коллегам. Государство делает все для того, чтобы этот человек не был выдан России», - заявил Ираклий Сесиашвили.



Отметим лишь, что это первое за многие дни более-менее адекватное заявление о невыдаче грузинского спецназовца Георгия Церцвадзе, задержанного в Украине по линии Интерпола, российской стороне.















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