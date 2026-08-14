Глава МВД Кыргызстана посещает Грузию

14.08.2026 11:48





Министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Ниязбеков прибыл в Грузию с официальным визитом.



Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили встретил кыргызского коллегу в Тбилисском международном аэропорту.



Улан Ниязбеков находится в Грузии вместе с делегацией.







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