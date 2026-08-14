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Gострадавшие в ДТП Туристы из Беларуси остаются в Батумской республиканской больнице


14.08.2026   11:53


Туристы из Беларуси, пострадавшие в результате ДТП на Гомис Мта, по-прежнему остаются в Батумской республиканской больнице.

Как заявил заместитель директора Батумской республиканской больницы Гия Кикабидзе, двое из них - мать и ребёнок остаются в отделении интенсивной терапии, у них отмечаются кровоизлияния.

По словам Кикабидзе, пациенты, предположительно, останутся в клинике до понедельника.

«Вчера вечером выписали одного молодого мужчину, который отправился в Чохатаури. В клинике в Чохатаури находится его супруга.

На данном этапе в Батумской республиканской больнице остаются 10 пациентов. Их состояние оценивается как стабильное.

Дети чувствуют себя хорошо. Возможно, их выпишут, однако их родители находятся в клинике, и этот вопрос решит посольство. Как вы знаете, посол также приехал, и всё это дело посольства.

Пациенты, предположительно, останутся в клинике до понедельника. Они под наблюдением», - заявил Гия Кикабидзе.

Напомним, два дня назад на Гомис Мта микроавтобус сорвался в ущелье. По имеющейся информации, водитель грузин успел выпрыгнуть из транспорта.

В результате происшествия пострадали 17 туристов из Беларуси, четыре человека погибли на месте. Среди пострадавших - шестеро детей.

МВД начало расследование по статье 276-й УК Грузии - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.


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