Gострадавшие в ДТП Туристы из Беларуси остаются в Батумской республиканской больнице

14.08.2026 11:53





Туристы из Беларуси, пострадавшие в результате ДТП на Гомис Мта, по-прежнему остаются в Батумской республиканской больнице.



Как заявил заместитель директора Батумской республиканской больницы Гия Кикабидзе, двое из них - мать и ребёнок остаются в отделении интенсивной терапии, у них отмечаются кровоизлияния.



По словам Кикабидзе, пациенты, предположительно, останутся в клинике до понедельника.



«Вчера вечером выписали одного молодого мужчину, который отправился в Чохатаури. В клинике в Чохатаури находится его супруга.



На данном этапе в Батумской республиканской больнице остаются 10 пациентов. Их состояние оценивается как стабильное.



Дети чувствуют себя хорошо. Возможно, их выпишут, однако их родители находятся в клинике, и этот вопрос решит посольство. Как вы знаете, посол также приехал, и всё это дело посольства.



Пациенты, предположительно, останутся в клинике до понедельника. Они под наблюдением», - заявил Гия Кикабидзе.



Напомним, два дня назад на Гомис Мта микроавтобус сорвался в ущелье. По имеющейся информации, водитель грузин успел выпрыгнуть из транспорта.



В результате происшествия пострадали 17 туристов из Беларуси, четыре человека погибли на месте. Среди пострадавших - шестеро детей.



МВД начало расследование по статье 276-й УК Грузии - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.





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