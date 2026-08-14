14 августа исполнилось 34 года с начала войны в Абхазии

14.08.2026 11:05





14 августа исполняется 34 года с начала войны в Абхазии.



Чтобы почтить память о тех, кто погиб за территориальную целостность Грузии, с самого утра граждане и ветераны идут к Мемориалу героям, павшим в борьбе за единство Грузии.



14 августа 1992 года по решению Государственного совета Грузии, который возглавлял Эдуард Шеварднадзе, в Абхазию были введены подразделения Вооруженных сил Грузии для наведения порядка на железной дороге. Когда грузинские части вошли в Абхазию, незаконно созданная председателем Верховного Совета Абхазии Владиславом Ардзинбой т.н. абхазская гвардия открыла огонь по грузинскому подразделению на посту дорожной полиции, расположенном в селе Охурей Очамчирского района.



Основная фаза боевых действий в Абхазии, начавшаяся 14 августа, продолжалась 13 месяцев и 13 дней и завершилась 27 сентября 1993 года падением Сухуми. Помимо абхазских частей, в операции по взятию Сухуми приняли участие северокавказские добровольцы, а также мобилизованные российскими властями казаки и различные подразделения ВС России.



В результате войны около 300 тысяч человек, преимущественно грузин, были вынуждены покинуть территорию Абхазии. В ходе боевых действий с грузинской стороны погибло до 10 тысяч военнослужащих и мирных жителей.





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