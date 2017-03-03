Мы не желаем, чтобы «Рустави 2» стал RussiaToday - Пол Крейг

03.03.2017 11:42



По его словам, это тот канал, через который оппозиция может донести свой голос до народа.



«События, которые происходят в медиапространстве за последний год, вызывают сожаление. Несколько телеканалов закрылось, часть контролируется правительством. Это можно назвать присвоением голоса оппозиции. «Рустави 2» информировал население о том, что им не нравилось, а если быть более точным, не нравилось Иванишвили. У нас нет ожиданий, что Грузия станет Россией, но все же она все больше становится похожей на своего северного соседа. Мы не желаем, чтобы «Рустави 2» стал RussiaToday. На мой взгляд, ЕС может заморозить либерализацию визового режима с Грузией»,- сказал аналитик.



Напомним, что Верховный суд Грузии вчера принял решение в пользу бывшего некогда владельца телекомпании Кибара Халваши, за которым явно прослеживается поддержка со стороны власти. Суд "вернул" телекомпанию ему в собственность. Между тем, ранее бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили обнародовал документ, согласно которому телекомпания никогда не принадлежала Халваши, а выступал тот от имени Окруашвили. Для суда не стали основательными доводами ни этот документ, ни тот факт, что давно прошел срок давности имущественных споров.



Руководство телекомпании "Рустави 2" вчера заявило, что намерено



Менеджмент телекомпании



"До тех пор, как будет угроза Миши, я никому не продам телекомпанию", - заявил Халваши.



Обеспокоенность данной ситуацией уже



"Соединенный штаты с беспокойством следят за результатом решения Верховного суда по делу "Рустави 2", что может фактически ограничить доступ оппозиционного голоса к вещательным СМИ. Наличие плюралистических СМИ является важнейшим для демократического роста Грузии и ее евро-атлантических стремлений. Мы призываем правительство предпринять меры, чтобы обеспечить медиа-среда оставалась свободной, открытой и плюралистичной", - говорится в заявлении посольства США.





На фоне присвоения телеканала «Рустави 2» Грузия становится все более похожей на Россию, считает известный американский политолог Пол Крейг.По его словам, это тот канал, через который оппозиция может донести свой голос до народа.«События, которые происходят в медиапространстве за последний год, вызывают сожаление. Несколько телеканалов закрылось, часть контролируется правительством. Это можно назвать присвоением голоса оппозиции. «Рустави 2» информировал население о том, что им не нравилось, а если быть более точным, не нравилось Иванишвили. У нас нет ожиданий, что Грузия станет Россией, но все же она все больше становится похожей на своего северного соседа. Мы не желаем, чтобы «Рустави 2» стал RussiaToday. На мой взгляд, ЕС может заморозить либерализацию визового режима с Грузией»,- сказал аналитик.Напомним, что Верховный суд Грузии вчера принял решение в пользу бывшего некогда владельца телекомпании Кибара Халваши, за которым явно прослеживается поддержка со стороны власти. Суд "вернул" телекомпанию ему в собственность. Между тем, ранее бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили обнародовал документ, согласно которому телекомпания никогда не принадлежала Халваши, а выступал тот от имени Окруашвили. Для суда не стали основательными доводами ни этот документ, ни тот факт, что давно прошел срок давности имущественных споров.Руководство телекомпании "Рустави 2" вчера заявило, что намерено обращаться в ЕСПЧ . Кроме того, координационный совет восьми политических партий начинает перманентные акции в поддержку телекомпании.Менеджмент телекомпании "Рустави 2" предложил Кибару Халваши , если тот в действительности заинтересован в получении денег, как он обосновывал это в суде, выкупить телекомпанию, однако Халваши отказался, сославшись на политические мотивы "До тех пор, как будет угроза Миши, я никому не продам телекомпанию", - заявил Халваши.Обеспокоенность данной ситуацией уже высказало посольство США "Соединенный штаты с беспокойством следят за результатом решения Верховного суда по делу "Рустави 2", что может фактически ограничить доступ оппозиционного голоса к вещательным СМИ. Наличие плюралистических СМИ является важнейшим для демократического роста Грузии и ее евро-атлантических стремлений. Мы призываем правительство предпринять меры, чтобы обеспечить медиа-среда оставалась свободной, открытой и плюралистичной", - говорится в заявлении посольства США.











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