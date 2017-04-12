Президент Грузии помиловал 91 заключенного

12.04.2017 15:21 К празднику Пасхи президент помиловал 91 заключенного. Среди них 4 женщины. 62 из них покинут учреждение по отбыванию наказания сегодня же, в том числе три женщины. Остальным был сокращен срок наказания.



"Президент Грузии сегодня подписал распоряжение о "О помиловании заключенных, приговоренных к разному сроку", согласно которому всего помилован 91 заключенных. Среди них акт помилования коснулся 4 женщин", - заявил сегодня председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе.



Распоряжение президента уже направлено министерство по делам пробации и исполнения наказаний.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

