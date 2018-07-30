Разъяснения юриста о решении Конституционного суда о курении марихуаны

30.07.2018 21:36



Юрист Георгий Читидзе: коротко и понятно:



- Только потребление (т.е. курение) конопли (марихуаны) является полностью легальным;



- Приобретение-хранение до 70 граммов сушеной марихуаны в целях личного потребления не подлежит тюремному наказанию (пока не определена альтернативная санкция);



- Приобретение-хранение до 100 граммов сырой марихуаны в целях личного потребления не подлежит тюремному наказанию (пока не определена альтернативная санкция);



- Разведение и культивирование конопли до 151 грамма не подлежит тюремному заключению, но в законодательстве не предусмотрена альтернативная санкция, то есть суд признает вас виновным без наказания (законодатель насмехается);



- В отличие от курения, за покупку-хранение-культивирование марихуаны по Кодексу об административных правонарушениях по-прежнему есть штраф.



Сегодня, 30 июля,



Конституционный суд отметил, что установление ответственности за потребление марихуаны приходит в соответствие с Конституцией только в тех случаях, когда конкретный факт потребления создает угрозу третьим лицам. Например, суд счел оправданным ввести ответственность за употребление марихуаны, когда данное действие имеет место в учебном, воспитательном, и образовательном учреждении, некоторых видах мест общественного сбора, например, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т.д.



Решение вступает в силу с момента публикации.





Предлагаем ответы на часто задаваемые вопросы в связи с потреблением марихуаны после сегодняшнего решения Конституционного суда.Юрист Георгий Читидзе: коротко и понятно:- Только потребление (т.е. курение) конопли (марихуаны) является полностью легальным;- Приобретение-хранение до 70 граммов сушеной марихуаны в целях личного потребления не подлежит тюремному наказанию (пока не определена альтернативная санкция);- Приобретение-хранение до 100 граммов сырой марихуаны в целях личного потребления не подлежит тюремному наказанию (пока не определена альтернативная санкция);- Разведение и культивирование конопли до 151 грамма не подлежит тюремному заключению, но в законодательстве не предусмотрена альтернативная санкция, то есть суд признает вас виновным без наказания (законодатель насмехается);- В отличие от курения, за покупку-хранение-культивирование марихуаны по Кодексу об административных правонарушениях по-прежнему есть штраф.Сегодня, 30 июля, Конституционный суд Грузии принял историческое решение , согласно которому потребление марихуаны стало легальным, но Конституционный суд также обозначил места , где курение марихуаны не допускается.Конституционный суд отметил, что установление ответственности за потребление марихуаны приходит в соответствие с Конституцией только в тех случаях, когда конкретный факт потребления создает угрозу третьим лицам. Например, суд счел оправданным ввести ответственность за употребление марихуаны, когда данное действие имеет место в учебном, воспитательном, и образовательном учреждении, некоторых видах мест общественного сбора, например, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т.д.Решение вступает в силу с момента публикации.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

