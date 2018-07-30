|
|
Разъяснения юриста о решении Конституционного суда о курении марихуаны
30.07.2018 21:36
Предлагаем ответы на часто задаваемые вопросы в связи с потреблением марихуаны после сегодняшнего решения Конституционного суда.
Юрист Георгий Читидзе: коротко и понятно:
- Только потребление (т.е. курение) конопли (марихуаны) является полностью легальным;
- Приобретение-хранение до 70 граммов сушеной марихуаны в целях личного потребления не подлежит тюремному наказанию (пока не определена альтернативная санкция);
- Приобретение-хранение до 100 граммов сырой марихуаны в целях личного потребления не подлежит тюремному наказанию (пока не определена альтернативная санкция);
- Разведение и культивирование конопли до 151 грамма не подлежит тюремному заключению, но в законодательстве не предусмотрена альтернативная санкция, то есть суд признает вас виновным без наказания (законодатель насмехается);
- В отличие от курения, за покупку-хранение-культивирование марихуаны по Кодексу об административных правонарушениях по-прежнему есть штраф.
Сегодня, 30 июля, Конституционный суд Грузии принял историческое решение, согласно которому потребление марихуаны стало легальным, но Конституционный суд также обозначил места, где курение марихуаны не допускается.
Конституционный суд отметил, что установление ответственности за потребление марихуаны приходит в соответствие с Конституцией только в тех случаях, когда конкретный факт потребления создает угрозу третьим лицам. Например, суд счел оправданным ввести ответственность за употребление марихуаны, когда данное действие имеет место в учебном, воспитательном, и образовательном учреждении, некоторых видах мест общественного сбора, например, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т.д.
Решение вступает в силу с момента публикации.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна