

По подозрению в убийстве Зелимхана Хангошвили задержан россиянин

24.08.2019 23:36





49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.



Полицейские обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором пытался скрыться россиянин. Его задержали днем ранее возле места преступления, он находится в СИЗО. Прокуратура запросила ордер на арест мужчины.



Преступник выстрелил в Хангошвили, когда тот направлялся в мечеть на пятничную молитву.



Хангошвили был одним из полевых командиров в ходе чеченской войны. ЕМС пишет, что в 2015 году на него было совершено покушение в Тбилиси. Неизвестные выстрелили в него 8 раз, когда он ехал за рулем автомобиля. После этого Хангошвили вместе с семьей покинул Грузию.



23 августа стало известно, что в Берлине неизвестный человек на велосипеде застрелил мужчину и скрылся. Тогда сообщалось, что погибший был выходцем из Чечни и известным полиции исламистом.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





