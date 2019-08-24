|
|
|
По подозрению в убийстве Зелимхана Хангошвили задержан россиянин
24.08.2019 23:36
49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
Полицейские обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором пытался скрыться россиянин. Его задержали днем ранее возле места преступления, он находится в СИЗО. Прокуратура запросила ордер на арест мужчины.
Преступник выстрелил в Хангошвили, когда тот направлялся в мечеть на пятничную молитву.
Хангошвили был одним из полевых командиров в ходе чеченской войны. ЕМС пишет, что в 2015 году на него было совершено покушение в Тбилиси. Неизвестные выстрелили в него 8 раз, когда он ехал за рулем автомобиля. После этого Хангошвили вместе с семьей покинул Грузию.
23 августа стало известно, что в Берлине неизвестный человек на велосипеде застрелил мужчину и скрылся. Тогда сообщалось, что погибший был выходцем из Чечни и известным полиции исламистом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна