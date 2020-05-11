

Грузия готовится принять первых международных туристов

11.05.2020 20:18





Грузия готовится принять международных путешественников с 1 июля. Сегодня в министерстве экономики и устойчивого развития, под руководством министра Натии Турнава, состоялась встреча с руководителями регулирующих служб транспортного сектора, который входят систему ведомства.



На встрече обсуждался процесс подготовки к запуску сектора туризма, в частности, разработка правил безопасного передвижения пассажиров в соответствии с правилами министерства здравоохранения как воздушным, так и наземным междугородним транспортом и железной дорогой, а также задействования соответствующей инфраструктуры в местах перевозки пассажиров.



«Сегодня мы обсудили, как подготовить каждый транспортный сектор для того, чтобы максимально безопасно и комфортно перевозить как наших граждан, так и иностранных гостей. Мы выслушали конкретные планы. Особенно важны переговоры, которые мы ведем с различными авиационными компаниями. Из 36 авиакомпаний, которые оперируют на нашем рынке, с 18 уже достигнуто предварительное соглашение о возобновлении полетов. Конечно, этому должны предшествовать договоренности между государствами по нашим дипломатическим каналам о принципах безопасного коридора, но, главное, авиакомпании готовы возобновить полеты по самым первым индикациям. Это означает, что мы будем готовы к открытию туристического сезона», — заявила Натия Турнава.



По словам министра, соблюдение всех медицинских указаний является важной предпосылкой для открытия туристического сезона в Грузии с учетом новой реальности.



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