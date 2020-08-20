

За месяц Грузию посетили 1,2 тысячи иностранных туристов

20.08.2020 11:03

Новости-Грузия



В период с 22 июля по 15 августа прямыми авиарейсами Грузию посетили более 1,2 тысячи иностранных туристов. Об этом сообщила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.



По ее словам, за это время было выполнено 14 регулярных рейсов из стран, с которыми Грузия возобновила авиасообщение на взаимной основе. В целом этими рейсами в Грузию доставили 2,2 тысячи пассажиров, из которых 56% — это граждане иностранных государств.



«Это достаточно позитивное число. Естественно, все мы понимаем, что это минимальный показатель по сравнению с тем, что бы у нас было, если бы не пандемия. Тем не менее, мы видим очень хорошую тенденцию», — заявила Квривишвили на брифинге после заседания межведомственного координационного 19 августа.



По ее словам, по принципу случайной выборки иностранцы проходят в аэропорту тестирование на коронавирус. До сих пор ни у кого из туристов заболевание не подтвердилось.



«Государство оборудовало соответствующую инфраструктуру на местах, чтобы режим тестирования был быстрым и комфортным для всех тех людей, которые приезжают в нашу страну», — отметила она.



На фоне пандемии коронавируса с марта Грузия прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами. Власти обещали начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается до 1 августа.



Запрет продляли дважды. Согласно последнему решению, ограничение на регулярные международные авиарейсы будет действовать до 30 сентября.



В середине июля Грузия разрешила регулярное авиасообщение сообщение с пятью странами. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония. Гражданам и резидентам этих стран не нужно проходить карантин после прибытия в Тбилиси. Одновременно для граждан Грузии, прибывающих из этих стран, остается обязательным 12-дневный карантин.



Со 2 августа регулярные рейсы по маршруту Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен выполняет авиакомпания Lufthansa. С 6 августа латвийская AirBaltiс возобновила полеты из Риги в Тбилиси. С 8 августа самолеты Air France выполняют рейсы в грузинскую столицу из Парижа.



Ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, также выполняют чартерные рейсы в Грузии по согласованию с правительством.



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