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Хакерская атака на Минздрав Грузии - украдены документы по лаборатории Лугара
03.09.2020 15:59
Грузинский Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара подвергся кибератаке со стороны иностранной спецслужбы. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии, распространенном сегодня.
Как отмечается, 1 сентября кибератака была осуществлена на компьютерные системы центрального офиса и структурных подразделений Минздрава Грузии.
Хакеры похитили из базы лаборатории Лугара медицинскую документацию и «важную информацию» о борьбе с пандемией коронавируса. Часть этих данных оказалась в открытом доступе. По информации МВД, незаконно добытая документация была опубликована на «одном из зарубежных веб-сайтов».
«Согласно полученным на данном этапе доказательствам, кибератака была осуществлена спецслужбой одного из иностранных государств», — отмечено в заявлении.
В ближайшее время МВД Грузии планирует обратиться к соответствующим службам стран-партнеров с просьбой об оказании помощи в расследовании киберпреступления. Одновременно ведомство обещает периодически информировать общественность о ходе следствия.
Следствие начато по статье 284 УК Грузии – «самовольное проникновение в компьютерную систему». Расследование проводит отдел по борьбе с киберпреступностью главного управления криминальной полиции МВД Грузии.
Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара, известный как лаборатория Лугара, находится в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси. Центр был открыт по американской правительственной программе для исследования биологических угроз. Правительство США выделило на проект в Грузии 350 миллионов долларов.
В настоящее время лаборатория входит в систему Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии и подчиняется Минздраву.
Центр Лугара не раз оказывался в центре внимания российских СМИ. Со дня открытия в 2011 году они утверждают, что там создают химическое или биологическое оружие, а также штаммы опасных вирусов. Такие же обвинения поступают со стороны российских официальных лиц.
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