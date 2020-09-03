

Хакерская атака на Минздрав Грузии - украдены документы по лаборатории Лугара

03.09.2020 15:59





Грузинский Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара подвергся кибератаке со стороны иностранной спецслужбы. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии, распространенном сегодня.



Как отмечается, 1 сентября кибератака была осуществлена на компьютерные системы центрального офиса и структурных подразделений Минздрава Грузии.



Хакеры похитили из базы лаборатории Лугара медицинскую документацию и «важную информацию» о борьбе с пандемией коронавируса. Часть этих данных оказалась в открытом доступе. По информации МВД, незаконно добытая документация была опубликована на «одном из зарубежных веб-сайтов».



«Согласно полученным на данном этапе доказательствам, кибератака была осуществлена спецслужбой одного из иностранных государств», — отмечено в заявлении.



В ближайшее время МВД Грузии планирует обратиться к соответствующим службам стран-партнеров с просьбой об оказании помощи в расследовании киберпреступления. Одновременно ведомство обещает периодически информировать общественность о ходе следствия.



Следствие начато по статье 284 УК Грузии – «самовольное проникновение в компьютерную систему». Расследование проводит отдел по борьбе с киберпреступностью главного управления криминальной полиции МВД Грузии.



Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара, известный как лаборатория Лугара, находится в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси. Центр был открыт по американской правительственной программе для исследования биологических угроз. Правительство США выделило на проект в Грузии 350 миллионов долларов.



В настоящее время лаборатория входит в систему Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии и подчиняется Минздраву.



Центр Лугара не раз оказывался в центре внимания российских СМИ. Со дня открытия в 2011 году они утверждают, что там создают химическое или биологическое оружие, а также штаммы опасных вирусов. Такие же обвинения поступают со стороны российских официальных лиц.



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