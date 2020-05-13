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Минздрав Грузии опроверг сообщения о закупке 30 тысяч бракованных тестов
13.05.2020 12:14
Соглашение о закупке 30 тысяч экспресс-тестов на коронавирус от голландского производителя было расторгнуто правительством Грузии. Власти приняли такое решение сразу после того, как в тестах были выявлены дефекты.
«Тесты не были приобретены. Несоответствующий [стандарту] дефект был вовремя выявлен, и контракт был расторгнут, прежде чем мы смогли купили [продукцию]», — говорится в заявлении министерства здравоохранения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что экспресс-тесты Biozek на антитела к COVID-19 на самом деле были произведены не в Нидерландах, а в Китае, а затем были перемаркированы.
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