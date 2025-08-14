Повестка встречи Трампа и Путина согласована

По информации помощника президента России Юрия Ушакова, США и Россия согласовали программу встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.



По словам Юрия Ушакова, встреча состоится в одном из зданий, расположенных на территории военной базы Элмендорф–Ричардсон в городе Анкоридж, штат Аляска.



Он отметил, что переговоры президентов пройдут в расширенном формате по формуле 5+5.



«Кроме президентов, во встрече примут участие по пять членов делегаций каждой страны, где-то рядом будут находиться и эксперты», — заявил Ушаков.



По его словам, личная встреча Трампа и Путина начнётся в 22:30 по московскому времени, а её продолжительность будет зависеть от лидеров. После этого лидеры соберутся на рабочий завтрак вместе с членами делегаций.



По завершении переговоров состоится совместная пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Путина.



Согласно информации из Москвы, в состав российской делегации войдут помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.





