Германия перебрасывает в Польшу истребители для защиты восточного фланга НАТО

04.12.2025 20:35





Для защиты восточной территории НАТО Военно-воздушные силы Германии передислоцируют в Польшу дополнительные истребители и 150 военнослужащих. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.



В немецких ВВС сообщили в четверг, что с авиабазы Нерфених вылетели несколько самолетов Eurofighter, которые направляются к польской военной авиабазе Мальборк. Этот шаг Германия анонсировала еще в середине октября.



Вместе с самолетами Бундесвер отправляет примерно 150 военнослужащих, среди которых, кроме пилотов, есть также технические специалисты, логисты, охранники объектов и военные полицейские.



Размещение самолетов, которое предварительно продлится до конца марта 2026 года, является реакцией на недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими истребителями и дронами.



"Этой миссией наши военнослужащие, наряду с нашей эскадрильей быстрого реагирования, которая уже с августа дислоцируется в Румынии, делают еще один ценный вклад в защиту восточной части территории Альянса", – прокомментировал генерал-лейтенант ВВС Германии Хольгер Нойманн.



В августе и сентябре немецкие истребители Eurofighter уже дислоцировались на польском военном аэродроме Мальборк.



Нидерланды с 1 декабря взяли под свою охрану большой логистический центр НАТО в городе Жешув в восточной Польше, развернув 300 военнослужащих и несколько систем противовоздушной обороны.





