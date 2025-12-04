Зурабишвили: изоляция страны отразится на судьбе каждого

Пятый президент Грузии комментирует заявления министра образования Гиви Миканадзе о планируемых реформах в системе. Объявленные ведомством изменения коснутся всех, в том числе детей тех, кто сегодня находится в привилегированном положении, пишет Саломе Зурабишвили в социальных сетях.



«Не верьте, что завтра ваши дети будут защищены вашим нынешним привилегированным положением. Они также будут учиться по учебникам, составленным комиссией, созданной одним министерством, им также будет запрещено получать высшее образование за рубежом (если Россия не является их идеалом)…



Изоляция страны отразится на судьбе каждого», – написала Саломе Зурабишвили.



