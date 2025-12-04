Каллас: за последние 100 лет Россия вторглась в 19 стран, многие из которых – члены ОБСЕ

04.12.2025 20:38





Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, обращаясь к коллегам из государств-членов ОБСЕ во время их заседания в Вене, призвала принять такие шаги, которые бы лишили Россию желания менять границы силой. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на выступление Каллас в четверг.



Глава дипломатии Евросоюза подчеркнула, что ОБСЕ не возникла "из ниоткуда", а стала следствием мучительного исторического опыта.



"За последние 100 лет Россия вторглась по меньшей мере в 19 стран, многие из которых представлены за этим столом, а в некоторые – аж три-четыре раза. Ни одна из этих 19 стран никогда не вторглась и не нападала на Россию", – сказала Каллас.



Поэтому в любом мирном соглашении по Украине, подчеркнула топ-дипломат ЕС, следует сосредоточиться на том, "как добиться уступок от российской стороны, чтобы она прекратила агрессию и избавилась от желания изменить границы силой".



"Европейский Союз останется на своем курсе, поскольку только большее давление на Россию и большая поддержка Украины изменят баланс и дадут надежду на мир. Важно уменьшить возможности России финансировать свою военную машину", – добавила Каллас.



Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время выступления на министерской встрече ОБСЕ предупредил, что на фоне войны в Украине Россия пытается вбить клин между двумя берегами Атлантики.



Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что современная Россия является более репрессивной и агрессивной, чем Советский Союз был в 1970-х годах.





