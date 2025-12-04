В Госдепе США с сарказмом отреагировали на коррупционное дело Могерини

04.12.2025 22:09





В Государственном департаменте США обратили внимание на коррупционный скандал, который на этой неделе всколыхнул ЕС и в котором фигурирует бывшая глава внешнеполитической службы Евросоюза Федерика Могерини.



С комментарием в соцсети Х выступил заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, сообщает "Европейская правда".



Высокопоставленный чиновник Госдепа перепостил материал France 24 о Могерини, добавив саркастический комментарий о бывшей топ-дипломате ЕС.



"Кстати, это тот самый человек, который охарактеризовал коммунистическую Кубу как "однопартийную демократию" и способствовал европейским инвестициям, туризму и торговле, которые поддержали репрессивный и резко антиамериканский режим на острове", – написал Ландау.



В ежегодном отчете Европейской службы внешних дел за 2016 год о правах человека и демократии в мире политическая система Кубы была описана как "однопартийная демократия". На тот момент Могерини была главой ведомства.



Во вторник власти Бельгии провели рейды и задержали Могерини и бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних дел Стефано Саннино в рамках расследования тендера на создание дипломатической академии при Колледже Европы, где Могерини была ректором.



Подробнее об этих событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Коррупция в сердце Европы: что известно об обысках и задержаниях экс-руководителей дипломатии ЕС



На этой неделе Ландау еще раз обратил внимание на Европу. В среду он раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они отдают предпочтение собственной оборонной промышленности перед американскими поставщиками оружия.





