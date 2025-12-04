|
|
|
В Госдепе США с сарказмом отреагировали на коррупционное дело Могерини
04.12.2025 22:09
В Государственном департаменте США обратили внимание на коррупционный скандал, который на этой неделе всколыхнул ЕС и в котором фигурирует бывшая глава внешнеполитической службы Евросоюза Федерика Могерини.
С комментарием в соцсети Х выступил заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, сообщает "Европейская правда".
Высокопоставленный чиновник Госдепа перепостил материал France 24 о Могерини, добавив саркастический комментарий о бывшей топ-дипломате ЕС.
"Кстати, это тот самый человек, который охарактеризовал коммунистическую Кубу как "однопартийную демократию" и способствовал европейским инвестициям, туризму и торговле, которые поддержали репрессивный и резко антиамериканский режим на острове", – написал Ландау.
В ежегодном отчете Европейской службы внешних дел за 2016 год о правах человека и демократии в мире политическая система Кубы была описана как "однопартийная демократия". На тот момент Могерини была главой ведомства.
Во вторник власти Бельгии провели рейды и задержали Могерини и бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних дел Стефано Саннино в рамках расследования тендера на создание дипломатической академии при Колледже Европы, где Могерини была ректором.
Подробнее об этих событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Коррупция в сердце Европы: что известно об обысках и задержаниях экс-руководителей дипломатии ЕС
На этой неделе Ландау еще раз обратил внимание на Европу. В среду он раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они отдают предпочтение собственной оборонной промышленности перед американскими поставщиками оружия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна