Георгия Барамидзе будут заочно судить в несуществующем ДНР за участие в боях на стороне ВС Украины

02.12.2025 18:27





По данным Генпрокуратуры России, бывшего вице-премьера Грузии Георгия Барамидзе, который несколько месяцев воевал на стороне Вооруженных сил Украны, будут судить заочно в оккупированной Россией Донецкой области Украины.



«Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего гражданина Грузии Георгия Барамидзе. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.



По версии следствия, в феврале 2022 года Барамидзе «в качестве наемника» прибыл в Украину, где вступил в состав Грузинского национального легиона. По их же данным, он прошел военную подготовку, после чего до апреля 2022 года принимал участие в боях против военнослужащих ВС РФ, а размер полученного вознаграждения превысил 238 000 рублей.



«Барамидзе объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заявляют в Генпрокуратуре России.





