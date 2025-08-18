Торнике Тошхуа и Миндия Шервашидзе избрали меру пресечения в виде заключения под стражу

18.08.2025 18:49





Судья Тбилисского городского суда Эка Барбакадзе избрала заключение под стражу в качестве меры пресечения для Торнике Тошхуа и Миндия Шервашидзе, задержанных по обвинению в групповом насилии у парламента.



Судья удовлетворила ходатайство стороны обвинения о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Аргументы стороны защиты о применении залога судом не были учтены.



Адвокат обвиняет прокуратуру в фальсификации доказательств. По заявлению Омара Пурцеладзе, сторона обвинения скрыла из дела нож, с которым, по его словам, потерпевший Бека Гоциридзе напал на обвиняемых и их сопровождающих и применил к ним физическое насилие. Он также утверждает, что за один день была получена видеозапись, которую прокуратура не смогла изъять в течение двух недель. По словам Пурцеладзе, на видео видно, как потерпевший нападает с ножом на обвиняемых, как патруль изымает нож и заставляет свидетеля подписать документы. Адвокат утверждает, что потерпевший — сторонник правящей политической партии, в течение трёх месяцев угрожал обвиняемым, и прокуратура покрывает его по политическим мотивам.



Прокурор Нино Жвания назвала обвинения адвоката необоснованными и отметила, что на изъятых видеозаписях видно обратное. По её словам, на видео видно, как обвиняемые нападают на потерпевшего, и ножа у него нет.



Обвиняемые были задержаны 16 августа в связи с инцидентом, произошедшим 1 августа на проспекте Руставели. Расследование ведётся по статье 126-й, прима первая, пункт «б» Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.















