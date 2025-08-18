Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В филиалах Дома юстиции перебои в предоставлении определенных сервисов


18.08.2025   18:48


Из-за глобального технического сбоя в филиалах Дома юстиции предоставление определенных сервисов задерживается. Информацию об этом распространяет Дом юстиции.

В частности, согласно информации, опубликованной Домом юстиции, из-за глобального технического сбоя в филиалах Дома юстиции перебои в предоставление услуг Национального агентства публичного реестра, Национального бюро исполнения Нотариальной палаты Грузии; также задержка оказания нотариальных услуг в нотариальных бюро.

«Ведутся интенсивные работы по устранению сбоя. Как только процесс предоставления услуг возобновится, информация будет опубликована на официальной странице Дома юстиции в Facebook», - говорится в информации.


