

Комитет по охране окружающей среды одобрил поправки к «Лесному кодексу»



СОВА 20.05.2020 16:24



Комитет по охране окружающей среды в третьем чтении одобрил поправки к «Лесному кодексу». По информации СМИ, изменения предусматривают передачу Грузинской православной церкви более 20 гектаров лесопарковых территорий, расположенных вокруг монастырей и храмов.



По словам представителя министерства окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили, это никак не связано с предстоящими выборами. Единственная цель принятого решения – сохранение лесов для будущих поколений.



«Согласно этому закону, в том случае, если Патриархии будет передано определенное количество территорий вокруг церквей и монастырей, которые в основном находятся в распоряжении лесного фонда, у нее будет больше обязательств, нежели прав. Эти обязательства включают в себя содержание, восстановление, устойчивое управление лесами, найм специалистов в области, аренду инвентаря и прочее», — отметила Тандилашвили.



На следующем этапе изменения должны быть рассмотрены на пленарном заседании. Если законопроект поддержат депутаты, лесные территории вокруг храмов и монастырей могут быть переданы в собственность Патриархии Грузии.



Стоит отметить, что законодательный орган в первом чтении одобрил соответствующие изменения еще в октябре 2019 года. 19 марта 2020-го законопроект был вынесен на второе чтение на пленарном заседании. В апреле должно было состояться финальное – третье слушание, которое пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.



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