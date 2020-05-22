

В Грузии снимают ограничение на передвижение в автомашинах более трех человек

22.05.2020 11:38





После отмены в Грузии чрезвычайного положения, упразднены будут ограничения на перевозку не более трех человек в частных автомобилях. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



В рамках режима ЧП жителям Грузии нельзя передвигаться на автомобилях группами более трех человек, двое из которых должны находиться на заднем сиденье. По словам Гахария, после 22 мая это положение будет действовать только для машин такси.



«Общеизвестное ограничение, касающееся трех человек в одной машине, будет распространяться только на такси. Оно будет отменено для всех других транспортных средств», — сказал премьер.



С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации правительство Грузии приняло решение не продлять режим ЧП, установленный для предотвращения распространения коронавируса. Ряд ограничений чрезвычайного положения, в том числе комендантский час, действует до 22 мая, включительно.



Как пояснил сегодня премьер Грузии, пока что послабления не коснутся общественного транспорта и междугородних пассажирских перевозок. Кроме того ограничены будут некоторые виды экономической деятельности, культурные и спортивные мероприятия.



Напомним, накануне парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет изменений в закон «Об общественном здоровье», согласно которым при необходимости правительство сможет вводить в стране ограничительные меры без объявления чрезвычайного положения. Предполагается, что нормы, предусмотренные законодательной инициативой, временные, и эти положения будут действовать в Грузии до 15 июля.





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