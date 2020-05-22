

Гамкрелидзе: При въезде в Грузию туристам, предположительно, придется предъявлять документ о том, что в последние 72 часа их проверяли на COVID-19

22.05.2020 15:24





По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, при въезде в Грузию туристам, предположительно, придется предъявлять документ о том, что в последние 72 часа их проверяли на COVID-19 и ответ отрицательный.



По словам Гамкрелидзе, в этом плане следует проявлять большую осторожность, и зарубежные туристы будут приниматься с учетом соответствующих рекомендаций.



«Наверное, будут введены документы, в виде т.н. COVID-паспортов, свидетельствующих о том, что в последние 72 часа тому или иному лицу проведено PCR-тестирование, и результат отрицательный. Также существуют аппликации по отслеживанию и многие другие механизмы. К примеру, Греция уже начинает их успешно использовать. В Грузии уровень распространения инфекции низкий, поэтому туристический потенциал весьма сильный», - отметил Гамкрелидзе.



Что касается внутренних туристов, по словам Амирана Гамкрелидзе, желательно, чтобы в этом году внутренний туризм получил большее развитие, и это не требует дополнительных исследований.



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