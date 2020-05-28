

Правительство Грузии просубсидирует 4% ипотечных кредитов

28.05.2020 14:33





По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, в рамках антикризисного плана для девелоперов, правительство просубсидирует 4% ипотечных кредитов.



Кроме того, по его словам, 150 млн лари будет выделено на то, чтобы 1800 семей-беженцев получили квартиры на 3 года раньше.



«Правительство Грузии в течение 5 лет просубсидирует 4% ипотечных кредитов всех тех ипотечных контрактов, которые будут заключены до конца года, что означает, во-первых, создание реального спроса на строительном рынке и, разумеется, в течение 5 лет мы будем помогать всем нашим гражданам, которые пожелают улучшить свои жилищные условия.



Кроме того, правительство до конца года направит 150 мл лари на то, чтобы контрактировать дополнительно для беженцев, для 1800 семей в три раза больше строительства, а это означает, что наши беженцы, 1800 семей, приблизительно 6000 человек получат квартиры на три года раньше», - заявил Гахария.



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