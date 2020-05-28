

Муниципальные службы Тбилиси начнут работать с 1 июня

28.05.2020 17:41





Муниципальные службы мэрии Тбилиси поэтапно возобновят свою работу с 1 июня, в том числе откроются центры обслуживания граждан, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Причиной перерыва в работе муниципальных служб стала эпидемия коронавируса — работали только те службы, которые касались здоровья и социальных направлений.



С 1 июня возобновится прием административных жалоб и заседания ряда комиссий, в том числе комиссия по финансирвоанию культурных мероприятий, по вопросам, связанных с незавершенным строительством и по признанию прав на владение самовольно занятых земельных участков.



Также возобновятся конкурсы для кандидатов на должности в муниципальные службы мэрии.



«Те сотрудники мэрии, которые работали удаленно все это время, постепенно вернутся на свои рабочие места. Правда, коронавирус еще не побежден, но я надеюсь, что в полном соответствии с рекомендациями и нормами безопасности, все вместе мы скоро сможем вернуться к нормальному образу жизни», — сказал Каладзе.



Мэр пояснил, что все сотрудники мэрии будут снабжены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.





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