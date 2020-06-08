

АМЮГ: Передача леса во владение ГПЦ является «дискриминационным»

08.06.2020 23:54

Civil Georgia



Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) откликнулась на внесенные Парламентом изменения в «Лесном кодексе», которые подразумевают передачу церквям и монастырям Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) лесных участков во владение в виде исключения, и заявила, что решение Парламента является «дискриминационным» и противоречит практике Конституционного суда.



В заявлении, опубликованном 8 июня, организация также пояснила, что «предоставление дополнительных финансовых и имущественных гарантий Православной Церкви ставит другие религиозные объединения в неравное положение».



АМЮГ также ссылается на решение Конституционного суда от 2018 года, согласно которому, была объявлена ​​неконституционной норма Закона «О государственном имуществе», которая предоставляла возможность безвозмездного получения государственного имущества только Православной Церкви.



«Мы считаем, что указанный исключительный случай противоречит стандартам равенства, установленным Конституцией Грузии, и является преимущественной нормой вышеупомянутого решения Конституционного суда», — говорится в заявлении АМЮГ.



Организация также добавляет, что это также противоречит цели, поставленной в самом Лесном кодексе, и основным принципам управления лесом.

Парламент поддержал поправки к Лесному кодексу Грузии 22 мая 79 голосами против ни одного. Законодательные изменения подверглись критике со стороны некоторых НПО еще до их принятия. «Институт толерантности и разнообразия» (TDI) намеревается обжаловать поправки в Конституционном суде.



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