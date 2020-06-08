|
|
|
АМЮГ: Передача леса во владение ГПЦ является «дискриминационным»
08.06.2020 23:54
Civil Georgia
Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) откликнулась на внесенные Парламентом изменения в «Лесном кодексе», которые подразумевают передачу церквям и монастырям Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) лесных участков во владение в виде исключения, и заявила, что решение Парламента является «дискриминационным» и противоречит практике Конституционного суда.
В заявлении, опубликованном 8 июня, организация также пояснила, что «предоставление дополнительных финансовых и имущественных гарантий Православной Церкви ставит другие религиозные объединения в неравное положение».
АМЮГ также ссылается на решение Конституционного суда от 2018 года, согласно которому, была объявлена неконституционной норма Закона «О государственном имуществе», которая предоставляла возможность безвозмездного получения государственного имущества только Православной Церкви.
«Мы считаем, что указанный исключительный случай противоречит стандартам равенства, установленным Конституцией Грузии, и является преимущественной нормой вышеупомянутого решения Конституционного суда», — говорится в заявлении АМЮГ.
Организация также добавляет, что это также противоречит цели, поставленной в самом Лесном кодексе, и основным принципам управления лесом.
Парламент поддержал поправки к Лесному кодексу Грузии 22 мая 79 голосами против ни одного. Законодательные изменения подверглись критике со стороны некоторых НПО еще до их принятия. «Институт толерантности и разнообразия» (TDI) намеревается обжаловать поправки в Конституционном суде.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна