

Гоподзе: Всего у нас 9 пациентов, наших коллег, у которых подтверждена ковид-инфекция

14.06.2020 14:53





По заявлению директора Тбилисской республиканской больницы Левана Гоподзе, вчера были получены результаты тестирования на коронавирус 80 медработников, у трех из них подтвердился коронавирус. Как сообщил он журналистам, на данный момент в клинике у 9 представителей медперсонала подтвержден covid-19.



Кроме того, по словам Гоподзе, один пациент на управляемом дыхании, состояние двух требует внимания.



«Всего у нас 9 пациентов, наших коллег, у которых подтверждено ковид-инфицирование. К счастью, все они в удовлетворительном состоянии. Что касается одного тяжелого пациента, который у нас на управляемом дыхании, его лечение продолжается. Он относительно стабилен, но все еще остается в критическом состоянии.



Кроме того, есть два пациента, требующих внимания, которым периодически нужно давать кислород под высоким давлением, у них пневмония. Мы почти закончили тестирование сотрудников, всей нашей команды, включая медперсонал и административную часть. Вчера мы получили ответы 80 анализов медперсонала, и только три из них подтвердились. Все остальные отрицательные. Что касается источника инфицирования, то для нас очень важный вопрос - это внутреннее распространение или извне. У нас пока нет окончательного заключения, но согласно первоначальной информации, как нам сказали, предположительно, инфекция попала извне», - сказал Гоподзе.



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